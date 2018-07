Am 02.07. hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit Aixtron hingewiesen. Der Artikel dazu hatte den Titel: "Unterstützung verloren! Absturz oder Gegenwehr mit Chance?!" Der Start in den neuen Handelstag am 03.07. verlief zunächst gut und die Daytrader unter unseren Abonnenten die den ersten Einstiegskurs (Long 1) mit einem Zertifikat und einem Hebel von etwa 5 gewählt hatten konnten einen schnellen Gewinn realisieren bevor es bergab ...

