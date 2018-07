Zürich - Wenn man sich die kroatische Nationalmannschaft und deren Einsatz bei der FIFA Weltmeisterschaft anschaut, ist es kaum überraschend, dass Kroatien ein Paradies für Sport- und Abenteuerliebhaber ist. Von Rafting in den klaren Gewässern der Flüsse Mreznica und Kupa bis hin zu den Wandermöglichkeiten durch die atemberaubenden Landschaften in einem der acht Nationalparks - Kroatien bietet zu jeder Jahreszeit zahlreiche Sportmöglichkeiten für jedermann.

Wandern im Nationalpark Plitvicer Seen

Der Nationalpark Plitvicer Seen bietet zahlreiche Wander- und Trekkingrouten. Die Aussichtspunkte entlang der verschiedenen Routen belohnen die Wanderer mit einer atemberaubenden Sicht auf das kristallklare und türkisfarbene Wasser sowie auf die kaskadenförmig angeordneten 16 Seen und die 90 Wasserfälle. Ausdauersportler können an dem jährlichen «Plitvicer Marathon», der jedes Jahr im Juni stattfindet und als einer der schönsten Laufwettbewerbe gilt, teilnehmen.

Rafting, Kajakfahren und Segeln

Kroatien rühmt sich zudem mit beeindruckenden Rafting-Gebieten entlang der Flüsse: Mreznica, Dobra, Kupa, Korana, Una, Zrmanja und Cetina. Adrenalin-Junkies und Rafting-Fans fahren hier die Wasserfälle hinunter und geniessen dabei gleichzeitig die malerischen Landschaften.

Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...