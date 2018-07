Zürich - Der Kickstart Accelerator gibt die diesjährigen Teilnehmer bekannt. 30 Wachstumsfirmen aus über 12 Ländern sowie fünf Intrapreneurship Teams treffen im Herbst in Zürich auf führende Schweizer Unternehmen, Hochschulen, Städte und Stiftungen, um gemeinsam neue Technologien voranzutreiben. Mit Kickstart hat die Schweiz eines der weltweit grössten Programme, um etablierte Organisationen mit Technologie-Startups zusammenzubringen.

Der Kickstart Accelerator hat 30 Tech Startups und 5 Intrapreneur-Teams für sein diesjähriges Programm ausgewählt. Die Startups kommen im Herbst für sieben Wochen nach Zürich, wo sie auf Schweizer Grossunternehmen, Städte, Hochschulen und Stiftungen treffen, um erfolgreiche Innovationspartnerschaften und gemeinsame Pilotprojekte zu initiieren.

Virtuelle Lern-Labore, Blockchain-basierte Verträge und Spracherkennung für Hörbehinderte

Die ausgewählten Startups arbeiten an innovativen Lösungen für verschiedenste Herausforderungen: So geht es im Bereich EdTech & Learning unter anderem um virtuelle Lern-Labore (Labster) und Lernlösungen für das Smartphone (Gnowbe), während die Food & Retail Tech Unternehmen sich mit auf Algen basierenden, veganen Proteinen (Alver Golden Chlorella) und Schnell-Tests für gesundheitsschädigende Bakterien in Lebensmitteln (Yarok Microbio) befassen. Der Bereich FinTech & Crypto dreht sich unter anderem um Analysen für die Finanzindustrie mithilfe von Künstlicher Intelligenz (YUKKA Lab AG) und Blockchain-basierte Verträge (Reportix and Trakti). Derweil setzen sich die Smart Cities & Infrastructure Startups mit intelligenter Software zur Steuerung und Kontrolle des Energieverbrauchs (The Energy Audit) und mit Spracherkennungs-Technologien für ...

