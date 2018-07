Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im frühen Geschäft etwas schwächer. Mit insgesamt durchzogenen Vorgaben aus Übersee hält damit die am Montag eingeleitete Konsolidierungstendenz nach zwei starken Wochen an. Politisch gesehen steht derzeit die Aufarbeitung des Gipfels zwischen Trump und Putin im Fokus, was zwar die Börsen nicht gross bewegt, aber für teils beissende Kritik an Trump auch aus dem eigenen Lager führt.

Konjunkturell gesehen steht die neueste Einschätzung des Internationalen Währungsfonds im Mittelpunkt. Dieser hat vor einer Eintrübung der Weltkonjunktur aufgrund der politischen Unsicherheiten gewarnt. Das Wachstum in wichtigen Ländern wie dem vom Brexit verunsicherten Grossbritannien, Japan und auch bei einigen Mitgliedern der Eurozone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...