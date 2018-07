Paris - Die Investoren an Europas Aktienmärkten haben sich am Dienstag vor wichtigen Konjunkturdaten und möglichen geldpolitischen Signalen aus den USA zurückgehalten. Zudem bleibt der globale Handelskonflikt ein bestimmendes Thema. Zwar kehrte hier in den vergangenen Tage ein wenig Ruhe ein, das kann sich aber jederzeit wieder ändern.

Der EuroStoxx 50 war am Vormittag mit einem Plus von 0,03 Prozent auf 3450,23 Punkte kaum verändert. In Paris kam der Cac-40 mit plus 0,03 Prozent auf 5410,96 Punkte ebenfalls kaum vom Fleck und der britische FTSE 100 stieg um 0,21 Prozent ...

