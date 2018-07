Regensdorf - Michael Locher-Tjoa ist mit sofortiger Wirkung zum Managing Director der SAP (Schweiz) AG berufen worden, nachdem er im letzten Oktober als COO zur Schweizer SAP-Organisation gestossen ist. Er folgt auf Bernd Brandl, der eine neue Führungsaufgabe in der Region SAP Mittel- und Osteuropa (MEE) übernimmt. Locher-Tjoas Nachfolger als COO wird Stefan Inderbitzin, der bisher die Geschäftseinheit Financial Services bei SAP Schweiz geleitet hat.

Michael Locher-Tjoa stellt sein Können seit 2013 in den Dienst von SAP: zuerst in verschiedenen Führungsfunktion bei SAP Deutschland, ab Oktober 2017 als COO bei SAP Schweiz. Zuvor bekleidete er verschiedene Führungspositionen bei IBM Deutschland. Nach seiner Ausbildung zum Facharbeiter bei Mercedes-Benz hat Michael Locher-Tjoa in Frankfurt am Main Verfahrenstechnik, anschliessend in Pforzheim Betriebswirtschaftslehre studiert. Parallel zu seinen Aufgaben in der IT-Industrie hat er sich laufend in Vertrieb, Management und Führungsfragen weitergebildet.

Dem neuen Managing Director ist es ein besonderes Anliegen, Schweizer Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen mit dem SAP Portfolio zu unterstützen und aktiv zu begleiten. «Mit künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, dem Internet der Dinge und komplexen Analysen haben wir heute die technologischen Grundlagen, um die Ära des intelligenten Unternehmens in der Praxis einzuläuten. SAP ist ...

