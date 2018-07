Der chinesische Photovoltaik-Hersteller wird sich als Konsequenz aus dem Zusammenschluss von der Börse zurückziehen. Der Privatisierungsprozess dauerte bei JA Solar über drei Jahre.Im März stimmten die Aktionäre mit großer Mehrheit zu - nun hat die JA Solar Holdings Co., Ltd. ihre Privatisierung endgültig abgeschlossen. Die Fusion mit der JASO Acquisition Limited, eine 100-prozentige Tochter der JASO Parent Limited, die wiederum komplett zur JASO Holdings Limited gehört, sei vollzogen, teilte der chinesische Photovoltaik-Hersteller am Dienstag mit. Diese vier Unternehmen hatten den Übernahmevertrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...