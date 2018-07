Nur einen Schlag benötigte Nusrat Ghani, Schifffahrtsministerin in Großbritannien, um den Menchanismus auszulösen, der eine große Champagnerflasche an der massiven Seitenwand der "Afif" zerplatzen ließ. Damit war das 15.000 TEU Schiff am 16. Juli 2018 offiziell getauft. Foto © Hapag-Lloyd Der Name "Afif" stammt aus dem arabischen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...