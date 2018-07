Der Preis der MTU Aero Engines AG Aktie ist bereits seit einigen Monaten nahezu konstant steigend. Hin und wieder kam es dabei zu kleineren, manchmal auch größeren Korrekturen in Short-Richtung. Seit Ende April dieses Jahres befindet sich die Aktie erneut in einer deutlichen Aufwärtsbewegung. Der Preis ist seitdem wieder um gut 25,00 Euro angestiegen. Innerhalb dieser Bewegung kam es wiederholt zu kleineren Korrekturen, nach denen in der Regel ein ...

