Die Cancom SE hat einen auf der Hauptversammlung beschlossenen Aktiensplit durchgeführt. Hierbei erhält jeder Aktionär eine neue, junge Aktie in seinen Bestand hinzu. Hierbei wird sich nichts am Börsenwert des Unternehmens ändern und auch nicht am Beteiligungsverhältnis der Aktionäre. Durch die Verdopplung der Aktien wird sich lediglich der Aktienkurs halbieren und am 17. Juli mit der Hälfte des Abschlusskurses vom Montag datieren.Die Aktie befindet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...