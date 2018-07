Basel - Novartis ist auch im zweiten Quartal solide gewachsen. Dazu hat massgeblich die grösste Sparte Innovative Medicines beigetragen. Die beiden Hoffnungsträger Cosentyx und Entresto haben deutlich zugelegt. Für das Gesamtjahr bleibt Novartis auf Konzernebene beim bisherigen Ausblick, passt die Erwartungen für die Sparten Alcon und Sandoz allerdings an. Die vorgelegten Zahlen wiederum liegen weitestgehend leicht über den Analystenschätzungen.

So weist der Pharmakonzern laut Mitteilung vom Mittwoch für das zweite Quartal einen Nettoumsatz in Höhe von 13,2 Milliarden US-Dollar aus - ein Plus 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich ein Anstieg um 5%. Hierzu trug die grösste Sparte Innovative Medicines mit Erlösen in Höhe von 8,9 Milliarden (+10 Prozent in US-Dollar; +8 Prozent kWk) bei.

Alcon setzt Erholung fort

Die Augensparte Alcon hat ihre Erholung weiter fortgesetzt und den ...

