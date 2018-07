Erstmalig hat die EnergieAgentur.NRW im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrein-Westfalen in diesem Jahr den Wettbewerb "Energiegenossenschaft der Zukunft" ausgelobt. Dabei konnte sich die Energiegenossenschaft Haltern am See eG gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Die Sieger aus Haltern sind unter anderem an PV-Anlagen, einem Blockheizkraftwerk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...