Zürich - Die SVC-AG für KMU Risikokapital (nachfolgend «SVC AG»), ein Investitionsgefäss der Credit Suisse in der Schweiz, beteiligt sich an der Assetmax AG, einem Anbieter für Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung mit Sitz in Zürich und Lugano. Für die SVC AG ist dies das zweite Investment in ein Fintech, nachdem im vierten Quartal des letzten Jahres die Tradeplus24 AG Wachstumskapital erhalten hatte. Insgesamt stehen der SVC AG 130 Millionen Franken für Investments in Schweizer KMUs zur Verfügung, 30 Millionen davon speziell für Fintechs.

Nachdem die Credit Suisse Anfang Jahr ihre Tochtergesellschaft «SVC AG für KMU Risikokapital» mit zusätzliches Investiontionskapital von 30 Millionen für Fintechs ausgestattet hatte, wurde nun ein weiteres Investment in diesem Bereich getätigt. Die in Zürich und Lugano tätige Assetmax AG (vormals Fimax Asset Management Solutions AG) hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2013 zu einer der führenden IT-Plattformen für unabhängige Vermögensverwalter und Banken entwickelt. Sie ermöglicht ihnen die Entlastung von repetitiven und ausgewählten administrativen Aufgaben durch die konsequente Automatisierung und Auslagerung von Geschäftsprozessen, unter anderem in den Bereichen Compliance und Portfoliomanagement.

Auch Innovationsstiftung der SZKB und Doodle-Gründer beteiligt

Der spezifisch für Fintech-Investments zusammengesetzte Anlageausschuss der SVC AG war besonders von der Innovationskraft und der ausgereiften Technologie der Plattform von Assetmax überzeugt. Unterstrichen wird diese Einschätzung durch die Tatsache, dass die Firma bis heute nur sehr wenig Geld in die aktive Vermarktung der Plattform aufgewendet hat, sondern in erster ...

