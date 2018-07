Innogy wird zwischen RWE und Eon aufgeteilt, die Geschäftsaktivitäten werden anders sortiert. Darauf hat sich Innogy mit RWE und Eon verständigt, teilten die drei Unternehmen in der gemeinsamen Veröffentlichung mit.Faire Integrationsprozesse - das hat Innogy in zwei rechtlich bindenden Vereinbarungen mit RWE und Eon festgelegt. Das teilten die drei Unternehmen am späten Mittwochabend in einem gemeinsamen Papier mit. Damit hat Innogy den bisherigen Widerstand gegen die eigene Zerschlagung aufgegeben und will statt dessen die zügige Umsetzung der am 12. März vereinbarten Transaktion zwischen RWE ...

