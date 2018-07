Paris - Nach den jüngsten Gewinnen an den Börsen Europas geben sich die Anleger am Donnerstag wieder zurückhaltend. Nach ersten überwiegend positiven Unternehmensbilanzen in den vergangenen Tagen gab es zudem nun auch ein paar, die negativ aufgenommen wurden.

Der EuroStoxx50 verlor im Vormittagshandel 0,15 Prozent auf 3479,99 Punkte. In den vergangenen fünf Handelstagen hatte der Leitindex der Eurozone zugelegt und nähert sich nun wieder von unten der viel beachteten 200-Tage-Linie an, die aktuell bei knapp 3510 Punkten liegt. Sie gilt als Indikator für den längerfristigen Trend und wirkt momentan als starker Widerstand.

In Paris gab der Cac-40 um 0,34 Prozent auf 5429,14 Punkte nach. Der britische FTSE 100 drehte zuletzt ins Plus und hielt sich mit 0,01 Prozent auf 7677,02 Zähler stabil. Positiv wirkte ...

