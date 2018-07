Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstagvormittag etwas fester. Nach einer leicht schwächeren Eröffnung drehten die Indizes - zuerst der SMI - im Vormittagshandel ins Plus. Eine Reihe von Unternehmen hatte Resultate veröffentlicht, von denen lediglich jene von ABB die Anleger restlos zu überzeugen wussten. Die Aktien einiger anderer Unternehmen erlitten massive Kursrückschläge.

Da die Konzentration der Anleger weder von Wirtschaftsdaten noch von der Politik abgelenkt wurde, konnten sie am heutigen Donnerstagmorgen ihre volle Aufmerksamkeit den veröffentlichten Zwischenresultaten widmen. Diesbezüglich können aus den Vollen schöpfen, da nicht nur etliche Unternehmen wie ABB, Givaudan, Kühne+Nagel und Leonteq mit ihren Zwischenberichten auf dem Terminkalender eingetragen waren, sondern weil sich ihnen auch noch Gesellschaften wie Bobst oder Meyer Burger unterwartet anschlossen. Am Nachmittag könnten noch Konjunkturdaten in den USA für Impulse sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 10.50 Uhr um 0,21 Prozent auf 8'957,04 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,10 Prozent auf 1'470,70 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,06 Prozent auf 10'691,30. Von den 30 wichtigsten ...

