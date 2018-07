Canopy Growth blickt auf eine sehr schwache Woche zurück. Ein großer Verlust ist die Ursache. Eine Unterstützung konnte aber jetzt genutzt werden. Kommt zum Ende der Woche doch wieder eine Wende?

Noch zum Wechsel vom Jahr 2017 in 2018 ist Canopy Growth explosiv in die Höhe geschossen. Innerhalb weniger Tage sprang der Kurs von 14,50 € auf 28 €. Dieser Trend konnte allerdings nicht gehalten werden, sodass der Kurs genau so schnell wieder gefallen war. Schon Anfang Februar war der Kurs auf 16 ... (Björn Pahlke)

