Die hoch gehandelten Cannabis Aktien mussten in der letzten Woche einige Verluste erleiden doch in dieser Woche scheint es, als würden sie durch einige positive Nachrichten die Trendwende schaffen. Darunter auch die Aktie von Canopy Growth. Grund hierfür ist eine weitere Legalisierung in den USA. Zwar ist Cannabis auf Bundesebene in den USA noch illegal, aber in einigen Bundesstaaten legal. Hier kommen immer mehr Staaten dazu, die Cannabis legalisieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...