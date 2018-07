Chiquita hat Londoner Busse und Taxis für ein paar Wochen in seine Marke gehüllt. Londoner Hackney-Carriage-Taxis, die die Chiquita-Bananenmarke tragen, womit sie maximale Aufmerksamkeit auf sich ziehen, boten den Fahrgästen am 16. Juli die Gelegenheit zu einer kostenlosen Fahrt durch einen Teil von London an. Foto © Chiquita Laut CampaignLive bekamen die glücklichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...