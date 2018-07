Emmen - Die Also Holding AG übernimmt mit der DIss d.o.o. einen der führenden slowenischen Distributoren für Software und IT-Equipment von Anbietern wie HP und HPE mit Hauptsitz in Ljubljana. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion, der in den kommenden Monaten erwartet wird, steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen, wie der Schweizer IT-Grosshandels- und Logistikkonzern am Freitag mitteilte.

Im Rahmen der Transaktion hat Also auch die beiden Tochtergesellschaften der DIss übernommen: VAD d.o.o., ein spezialisierter Distributor von IT-Geräten und Software von DELL EMC, und Marmis d.o.o., ein Distributor von IBM-Software für mittlere und grosse Systeme zur Kontrolle von Sicherheits- und Geschäftsprozessen.

Die 1998 gegründete DIss hat in den letzten Jahren ein überdurchschnittliches ...

