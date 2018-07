Der Immobilienmarkt in Dubai boomt. Neben den spektakulären Bauprojekten in Form von überdimensionalen Einkaufszentren und gewerblich genutzten Wolkenkratzern steigt die Nachfrage nach Wohnraum exponentiell. Jetzt will das Schweizer Unternehmen WOS Swiss Investments AG 20 Millionen Dollar in all-realestates.com investieren, einen der wichtigsten Immobilienmarktplätze in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um sich den Platz als Marktführer zu sichern.

Rund 700'000 Immobilien befinden sich derzeit in der Datenbank von all-realestates.com. Mehr als 100'000 Objekte sind online einsehbar. Hinsichtlich der Angebotsanzahl handelt es sich um die größte Plattform dieser Art in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Seitenbesucher können sich kostenlos über Immobilien zum Mieten und Kaufen informieren, sowie mit Hilfe der Suchmaske gezielt nach bedarfsgerechten Angeboten Ausschau halten. Auch die Recherche nach geeigneten Versicherungen, günstigen Darleihen oder Architekten wird erleichtert. Gleichzeitig profitieren Verkäufer, Makler und Eigentümer vom virtuellen Service. Betrieben wird die "Homefinder Plattform" von All Realestates. Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter vor Ort ist Ketan Tuteja. Bevor sich Tuteja für eine Karriere bei All Realestates entschied, war er für DAMAC tätig, dem zweitgrößten Bauunternehmen in Dubai, das es im Mittleren Osten an die Spitze des Luxusimmobilienmarkts geschafft hat.

WOS Swiss Investments AG wird Inhaber aller Projekte

Als einer der bedeutendsten Immobilienmarktplätze in den VAE mit mehreren Millionen Besuchern monatlich ist das genannte Immobilienportal hoch interessant für Investoren. Auch in der Schweiz blieb die Attraktivität nicht unentdeckt: Die WOS Swiss Investments AG, unter anderem in den Bereichen Unternehmensberatung, Immobilienverwaltung sowie Investment aktiv, will in den kommenden zwölf Monaten 20 Millionen Dollar investieren und der Plattform zur Position als Marktführer in Nahost verhelfen. Damit haben sich die Inhaber und Gründer Thomas Wos und seine Frau Jennifer Wos ein ...

