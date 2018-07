63 Prozent der Deutschen unterstützen das Vorhaben der Bundesregierung, weitere Länder als "sichere Herkunftsstaaten" einzuordnen. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für "Bild am Sonntag".

24 Prozent sind dagegen, dass es für Menschen aus Marokko, Tunesien, Algerien und Georgien schwieriger wird, in Deutschland Asyl zu erhalten. 13 Prozent waren unsicher oder haben keine Angabe gemacht. Für die Umfrage hatte Emnid am 19. Juli genau 505 Personen befragt. Frage: "Die nordafrikanischen Länder Marokko, Tunesien und Algerien sowie Georgien sollen als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden. Dann würde es für Flüchtlinge aus diesen Ländern schwieriger, in Deutschland Asyl zu erhalten. Finden Sie das richtig?"