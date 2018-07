Die Südzucker AG hat am Donnerstag auf seiner Hauptversammlung über die Dividendenzahlung abgestimmt. Hierbei ergab sich eine Dividende von 0,45 Euro je Südzucker AG Aktie. Dies bedeutet, dass sich die Dividende nicht verändert hat. Nach dem Beschluss am Donnerstag verliert die Aktie logischerweise diesen Wert zum Börsenstart am Freitag. Aber auch trotz Dividendenabschlag bleibt die Aktie weiter im roten Bereich und verliert zusätzlich noch an Kurswert.Die ...

