Die MorphoSys vermeldet eine neue Lizenzvereinbarung. Das Unternehmen hat zusammen mit dem Partner Galapagos eine Lizenzvereinbarung mit Novartis getroffen. Hierbei gibt es eine Vorauszahlung an MorphoSys und Galapagos in Höhe von 95 Millionen Euro. Das Gesamtvolumen der Zahlungen an MorphoSys soll bei rund 850 Millionen Euro liegen. Des Weiteren rechnet das Unternehmen mit einem deutlich erhöhten Umsatz von 20 Millionen Euro auf 67 Millionen Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...