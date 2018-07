Frankfurt - Der Euro hat am Montag zum US-Dollar etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Morgen bei 1,1729 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. In der Nacht auf Montag war der Kurs zwischenzeitlich bis auf 1,1750 Dollar geklettert.

Dagegen nähert sich das Euro/Franken-Paar der 1,16er Marke von oben an. Wie es in einem technischen Kommentar der ZKB heisst, geben die kurzfristigen Momentum-Indikatoren kein Signal. Für die nächsten ein bis zwei Wochen gehen die Experten von einer Seitwärtsbewegung zwischen 1,16 und 1,17 aus. Mittel- bis langfristig ...

