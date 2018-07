Zürich - Avaloq, der führende globale Anbieter von Software as a Service (SaaS)- und Business Process as a Service (BPaaS)-Lösungen für Banken und Vermögensverwalter, wurde von Gartner in seinem «Magic Quadrant for Global Retail Core Banking»-Bericht im Juni 2018 als «Leader» anerkannt.

Der jährliche «Magic Quadrant»-Bericht des IT-Marktforschungsunternehmens Gartner beurteilt Anbieter von Bankentechnologie anhand einer Reihe von Faktoren wie ihre Fähigkeit, formulierte Ziele umzusetzen, ihre Stabilität und die Vollständigkeit ihrer Vision. Jeder Anbieter wird aufgefordert, die Traktion und Dynamik des Marktes sowie die Breite der Produktkapazitäten im Retail Core Banking darzustellen.

Laut Gartner «besitzen Leader im globalen Retail Core Banking-Markt in der Regel ein ausgeprägtes Marktverständnis. Sie machen es sich zur Aufgabe, Markttrends zu beobachten und progressive Innovation in ihre Produkt-Roadmap einzubringen. Die meisten von ihnen besitzen Zertifizierungen für den Reifegrad von Softwareentwicklungen (wie die Capability Maturity Model Integration [CMMI]) oder streben diese an. Die Leader «denken» zudem ausnahmslos «in kleinen Dimensionen» oder visieren eine komponentenbasierte Architektur an - als Tor zu einer höheren Zugänglichkeit zur granularen Funktionalität, die Banken benötigen, um die Grundlage für eine Differenzierung zu schaffen. Leader verfügen über eine hohe Überlebensfähigkeit und grossartige Kundenrückmeldungen. Sie setzen überdies auf Innovation - und die Innovationstrends, die diesen besonderen Markt betreffen. Ihr Fokus liegt vor allem auf Trends mit visionären Fähigkeiten bei der Verwaltung des Ökosystems für offene Bankenplattformen, indem sie offenes Banking mit ihren Produkten und Dienstleistungen unterstützen - in einem kollaborativen Umfeld mit Partnern.»

Jürg Hunziker, Group CEO von Avaloq, erklärte: «Bei Avaloq wenden insgesamt 1,5 Millionen Stunden pro Jahr für Innovation auf und stellen auf diese Weise sicher, dass wir - und unsere Kunden - die Vorreiterrolle bei technologischen Veränderungen einnehmen, die den Finanzdienstleistungssektor bewegen. Wir sind stolz, dass uns Gartner als Leader im Bereich des globalen Retail Core Banking würdigt. Wir sind überzeugt, dass die Platzierung ...

