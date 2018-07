(Zusammenfassung) Zürich (awp) - Lindt&Sprüngli ist auf dem Weg aus dem Formtief. In der ersten Jahreshälfte 2018 hat der Hersteller von Lindorkugeln, Osterhasen und Pralinés das Wachstumstempo wieder beschleunigt. Auch in den USA, wo es zuletzt schleppend lief, verkaufte Lindt wieder mehr Premiumschokolade. Dort will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...