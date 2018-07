New York - Dank guter Unternehmensnachrichten hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag wieder in die Gewinnspur zurückgefunden. Die beiden wichtigsten Technologiewerte-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite hatten im Handelsverlauf sogar Rekordhochs erklommen. Für Begeisterung sorgten insbesondere die Geschäftszahlen des Google-Mutterkonzerns Alphabet .

Der Dow beendete eine dreitägige Verschnaufpause und stieg um 0,79 Prozent auf 25 241,94 Punkte. Damit bewegt er sich wieder auf dem Niveau von Mitte Juni. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,48 Prozent auf 2820,40 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 schloss 0,47 Prozent höher bei 7406,25 Punkten. Sein Rekordhoch liegt nun bei knapp 7476 Punkten.

Alphabet hatte bereits am Montag nach Börsenschluss über das zweite Quartal berichtet. Trotz der Rekord-Wettbewerbsstrafe der Europäischen Union hatte der Internetriese über 3 Milliarden US-Dollar verdient und die Markterwartungen deutlich übertroffen. Die A-Aktien zogen um 3,89 Prozent auf gut 1258 US-Dollar an, nachdem sie im frühen Handel bei 1275 Dollar so hoch wie nie zuvor notiert hatten.

Spitzenreiter im Dow waren die Papiere ...

