In der Dominikanischen Republik ist das mit 58 Megawatt Nennleistung größte Photovoltraik-Kraftwerk der Karibik ans Netz gegangen. Entwickelt, geplant und gebaut wurde die Anlage von dem deutschen Projektierer F&S Solar.Im Nordwesten der Dominikanischen Republik wurde jetzt der Solarpark Montecristi in Betrieb genommen. Wie der deutsche Projektierer F&S Solar mitteilt, handelt es sich dabei um das mit 58 Megawatt Leistung größte Photovoltaik-Kraftwerk in der Karibik. In der Nähe der Grenze zu Haiti seien dafür in den vergangenen sechs Monaten auf einer Fläche von zwei Millionen Quadratmetern rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...