Nach einer Seitwärtsbewegung und einem Kurssprung am 18.07. befindet sich die Bitcoin Group Aktie in einem schnell ansteigenden Aufwärtstrend, der gerne noch länger anhalten kann. Dies scheint auch wahrscheinlich, wenn der Bitcoin seinen Anstieg weiter fortsetzt. Erst am 23.07. hatten wir im Express-Service über den Bitcoin geschrieben: "Nach dem steilen Kursanstieg zu Beginn der letzten Handelswoche sehen wir ab Mittwoch eine kleine Seitwärtsbewegung ...

