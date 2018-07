Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, kämpft im Bereich der 94,50/60 um eine Richtung, nach dem das Tief im Bereich der 94,45 getestet wurde. US-Dollar schaut auf Handel, Daten Der Index fällt am Mittwoch den 2. Tag in Folge, nach dem am Dienstag das Wochenhoch bei 94,90 gebildet wurde. Die Abwärtskorrektur ...

