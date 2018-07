Die Klöckner & Co SE hat am Dienstag seine vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Das Unternehmen konnte den operativen Gewinn um 19 Millionen Euro auf 82 Millionen Euro gegenüber dem zweiten Quartal 2017 steigern. Auch der Gewinn konnte von 24 Millionen Euro auf 33 Millionen Euro im zweiten Quartal 2018 gesteigert werden. Grund hierfür ist das gut laufende Onlinegeschäft. Das Unternehmen ist ein Vorreiter in der Stahl- und Metallindustrie ...

