Die Siltronic AG hat am Freitag seine Zahlen für das erste Halbjahr 2018 vorgelegt und konnte hiermit überzeugen. Der Umsatz stieg um satte 27 Prozent auf 688,7 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2018 an. Auch die Bruttomarge stieg um knapp 15 Prozent auf 40,2 Prozent an. Grund hierfür sind die gut laufenden Geschäfte im Speicher- und Logikbereich. Der Gewinn vor Steuern konnte um fast 160 Millionen Euro auf 220,7 Millionen Euro gesteigert werden. ...

