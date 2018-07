Über die Deutsche Beteiligungs AG hatten wir im RuMaS Express-Service zum ersten Mal am 23.07. berichtet und waren der Annahme, das es sich jetzt lohnen könnte die Aktie und die weitere Kursentwicklung im Auge zu behalten. Nach einem Hoch, das die Deutsche Beteiligungs AG im Januar 2018 bei 52,30 Euro markiert hatte, ging es nur noch bergab. Das Tief wurde am 28.06. bei 33,20 Euro geschrieben und seither ging es mit der Aktie in einem Muster aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...