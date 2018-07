Basel - Der Verlust des Ausstellers Swatch gefährdet die Existenz des Uhrensalons Baselworld laut dessen Leiter nicht. "Baselworld wird weiterhin existieren - egal, was passiert", sagte Messechef Michel Loris-Melikoff im Interview mit der Westschweizer Zeitung "Le Temps". Es sei zu früh, um über einen möglichen Schneeballeffekt zu spekulieren.

Die Baselworld habe 650 Aussteller, die gespannt auf die Neuerungen der Uhrenmesse warteten, sagte Loris-Melikoff in dem am Montag veröffentlichten Interview. Am Wochenende hatte Swatchchef Nick Hayek in der "NZZ am Sonntag" die Abkehr seiner Swatch Group von der Uhren- und Schmuckmesse in Basel ab 2019 verkündet.

Swatch als grösster Aussteller zieht sich zurück

Swatch ist mit fast allen seiner 18 Marken und ...

