Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) herrscht nach wie vor Ferienstimmung. Eine Blocktransaktion von NZZ-Titeln sorgte allerdings für ein höheres Volumen als in der Vorwoche, wie ein Händler der ZKB berichtet. Dieses stieg deutlich um 185 Prozent auf 3,9 von 1,4 Millionen Franken. Die Anzahl Abschlüsse fiel derweil mit 67 nach 73 etwas tiefer aus. Der ZKB KMU Index stieg um 0,4 Prozent auf 1'408,30 Punkte.

Den grössten Umsatz in der vergangenen Handelswoche generierten denn auch mit 2,9 Millionen Franken ganz klar NZZ. Die Blocktransaktion beinhaltete 580 Aktien zu je 4'900 Franken. Dahinter folgen WWZ AG mit gut 265'000, Repower mit knapp 244'000, Cenderes & Métaux SA mit 170'000 und acrevis Bank mit knapp 154'000 Franken.

Die NZZ-Titel verzeichneten ein Plus von 3 Prozent. Der ZKB KMU Index wurde zudem getrieben von den beiden Wochengewinnern Schilthornbahn (+6,8%) und Welinvest (+3,3%) - beide allerdings bei geringen Handelsvolumen.

Die Bieler Cendres & Métaux sei derweil nun schon seit längerem wieder vermehrt im Fokus der Anleger, so der Händler. Am 24. August werde nun die ausserordentliche GV abgehalten zum Thema Abspaltung der Dialyseeinheit.

Abgestraft wurden derweil im breiten Markt die Aktien des Kongresshauses Zürich, welches sich nach wie vor im Umbau befindet. Die Aktie gelte als sehr volatil und illiquide. Zum Handelsschluss waren die Titel mit einem Minus von 12,5 Prozent denn auch die Wochenverlierer im breiten Mark.

Die Verliererliste im ZKB KMU Index wird von Espace Real Estate angeführt mit einem Minus von 2,1 Prozent, gefolgt von WWZ mit -0,5 Prozent.

Keine Kursreaktionen gab es bei Holdigaz, Regiobank Solothurn und Sparkasse Frutigen, welche alle drei Zahlen präsentierten.

Der Westschweizer Erdgasversorger Holdigaz verdiente im Geschäftsjahr 2017/18 (per Ende März) bei einem stabilen Umsatz leicht weniger als im Vorjahr. Dennoch sollen die Aktionäre in den Genuss einer höheren Dividende kommen, wie die Gesellschaft mitteilte. Für das Geschäftsjahr 2016/17 lag die Dividende bei 4 Franken je Aktie.

Die Regiobank Solothurn wies für das erste Halbjahr 2018 bei weiter gestiegenen Ausleihungen höhere Gewinnzahlen aus. Sowohl an Privatpersonen wie auch an Firmenkunden seien in der Region Solothurn neue Hypotheken gewährt worden, teilte die Bank mit. Für das zweite Semester blieben die Aussichten weiterhin positiv.

Die Spar- und Leihkasse Frutigen (SLF) verbuchte im ersten Halbjahr mehr Erträge, was erneut zu einem höheren Geschäftserfolg führte. Die Bank bezeichnet den Halbjahresabschluss denn auch als erfreulich: über alle Geschäftssparten hinweg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...