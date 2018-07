Der britische Baukonzern Taylor Wimpey PLC (ISIN: GB0008782301) will für das Geschäftsjahr 2018 eine Zwischendividende von 2,44 Pence (ca. 2,74 Eurocent) je Aktie ausschütten. Im Vorjahr lag die Zwischendividende bei 2,3 Pence. Die Auszahlung der Zwischendividende erfolgt am 9. November 2018. Record day ist der 5. Oktober 2018. Taylor Wimpey zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...