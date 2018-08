Zuletzt hatten wir über diese Aktie im Express-Service vom 01.07. berichtet und der Titel des Beitrags war: "Puma: Die derzeitige Korrektur effektiv nutzen". Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel u.a. geschrieben hatten: "Seit Anfang Juni befindet sich der Markt der Puma SE Aktie in einer Abwärtstendenz. Die vergangene Handelswoche wurde hingegen von den Käufern dominiert, wodurch der Kurs um ca. 50 Euro gestiegen ist. Möglicherweise handelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...