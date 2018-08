Die digitale Währung Dash brannte am Mittwoch während des asiatischen Geschäfts ein echtes Kursfeuerwerk ab. Der Impuls begann an der Unterstützung bei 212,50 Dollar und gewann an Schwung als der kurzfristige Widerstand bei 215 Dollar übersprungen wurde. In der Folge wurde ein klassischen Trendumkehrmuster in Form eines bullish engulfing erzeugt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...