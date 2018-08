Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag an seine Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1651 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Am Markt wurde auf den durchwegs aufwertenden Dollar als Grund verwiesen.

Gegenüber dem Schweizer Franken veränderte sich der Euro über Nacht kaum. Die Gemeinschaftswährung kostet am Donnerstag-Morgen 1,1566 Franken. Der US-Dollar legte auch zum Franken etwas zu. Er geht am frühen Donnerstag bei 0,9927 Franken um.

Die US-Währung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...