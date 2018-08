Starbucks möchte sein Geschäft in China ankurbeln. Dies wollen die Amerikaner mit Hilfe des E-Commerce-Händlers Alibaba auf die Beine stellen. Starbucks für zu Hause Es gab schon über längere Zeit Gerüchte, dass Starbucks mit dem chinesischen Lieferdienst Ele.me eine Kooperation eingehen will. Das hat sich nun bestätigt. Der Essenslieferdienst will in Zukunft die Produkte von ...

