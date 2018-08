Wie immer zum Wochenende kommen neue Nachrichten zur Steinhoff International Sanierung. Die Tochtergesellschaften Steinhoff Europe AG, Steinhoff Finance Holding GmbH und Stripes US Holding Inc haben bekannt gegeben, dass das Stillhalteabkommen in Kraft tritt. Dadurch soll die Sanierung nun voran gebracht werden. Die weitere Umstrukturierung soll nun vollzogen werden, so wechseln zwei Töchter den Standort und gehen von Österreich nach Groß-Britannien.Die ...

