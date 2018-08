Der Ex-Vorstand des Schweizer Technologiekonzerns hat den Geschäftsbereich Solarsysteme übernommen. Nun will 3S Solar Plus den Verkauf seines Solardach- und Fassadensystems "Mega Slate" wieder allein vorantreiben.Der Verkauf der Sparte Energiesysteme von Meyer Burger an ein Aktionärsteam um den Ex-Vorstand Patrick Hofer-Noser ist zum 30. Juni 2018 vollzogen worden. Damit werde das Solardach- und Fassadensystem "Mega Slate" künftig von der neu gegründeten 3S Solar Plus AG weiter vertrieben, hieß es von dem Thuner Unternehmen am vergangenen Freitag. Dieses war ursprünglich von der 3S-Gruppe Anfang ...

