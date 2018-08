Urdorf - Die Generalversammlung des schweizerischen FinTech Anbieters Profidata Group AG wählt Oliver Harth in den Verwaltungsrat.

Oliver Harth, Betriebswirt VWA und Investmentanalyst DVFA/CEFA, wurde an der ordentlichen Generalversammlung der Profidata Group AG per 1. August 2018 für die Amtsdauer 2018 bis 2020 als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Harth ist im Finanzdienstleistungssektor verankert und mit dessen Anforderungen, sowohl in fachlicher als auch in technischer Hinsicht, bestens vertraut. Er begann seine Karriere bei der Dresdner Bank und war anschliessend 25 Jahre bei der Universal-Investment-Gesellschaft mbH in Frankfurt am Main in leitender Position, davon 15 Jahre als COO, tätig. Er hat den Aufbau des Unternehmens von einer Nischen-KVG zur führenden deutschen Master-KVG auf der Produktions- ...

