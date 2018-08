Der Greenback steigt auf breiter Front und so steigt der USD/CHF zum mehr als 2-Wochenhoch. Nach der Bewegung in beide Richtungen am letzten Freitag, kam es zum Beginn der neuen Handelswoche zu einer positiven Entwicklung, so dass das Paar seinen 4. Tagesgewinn innerhalb der letzten 5 Tage generiert. Die gute Erholung der vergangenen Woche kann so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...