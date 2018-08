Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im frühen Geschäft leicht höher. Die Vorgaben aus den USA und vor allem aus Asien sind zwar freundlich, weiterhin fehlt dem Markt aber eine klare Richtung und die Seitwärtstendenz der vergangenen Tage scheint sich zumindest in der Eröffnungsphase fortzusetzen. Einerseits verläuft die Berichtssaison bisher mehrheitlich zufriedenstellend, andererseits hemmen die politischen Ereignisse die Risikofreude der Investoren, ohne diesen die Laune gänzlich zu verderben.

So belasten derzeit die von den USA wieder eingeführten Sanktionen gegen den Iran das Sentiment höchstens leicht. US-Präsident Donald Trump will damit "maximalen wirtschaftlichen Druck" auf Iran ausüben. Die EU wiederum ist gegen die Sanktionen, denn sie will die europäischen Unternehmen davor schützen und das Atomabkommen mit dem Iran ...

Den vollständigen Artikel lesen ...