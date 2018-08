2,5 Millionen Euro sicherte sich die Berliner Software-Firma von Investoren in der jüngsten Finanzierungsrunde. Dabei beteiligte sich auch Eon, dass damit neben EnBW der zweite Energiekonzern als Investor bei Lumenaza ist.Lumenaza hat eine weitere Finanzierungsrunde mit 2,5 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Eon sei ab sofort als neuer Investor mit an Bord, teilte das Berliner Unternehmen am Dienstag mit. Auch die beiden bestehenden Investoren EnBW und VC Fonds Technologie Berlin, das von IBB Beteiligungsgesellschaft gemanagt wird, hätten sich an der Finanzierungsrunde beteiligt. Mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...