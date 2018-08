Das Photovoltaik-Unternehmen hat gegenüber dem Vorjahreszeitraum die Ergebnisse und Umsätze deutlich gesteigert. Photon Energy konnte dabei ein Photovoltaik-Projekt in Australien zur Baureife entwickeln und sein Portfolio im O&M-Bereich weiter ausbauen.Das zweite Quartal lief für die Photon Energy NV äußerst gut. So sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 28,8 Prozent auf 6,75 Millionen Euro gesteigert worden, teilte das niederländische Unternehmen am Dienstag mit. Auch das EBITDA stieg um 8,5 Prozent auf knapp 3,4 Millionen Euro und das EBIT um gut 20 Prozent auf 1,47 Millionen Euro, ...

