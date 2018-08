Ein sehr schlechtes Jahr hat Paion hinter sich. Mitte Juli 2017 stand die Aktie noch bei etwa 3,50 Euro und seit Anfang Januar hat der Kurs von 2,72 Euro auf bis zu 2,01 Euro im Juni abgegeben. Danach bewegte sich die Aktie bis Ende Juni in einem volatilen Preisbereich von etwa 2,15 Euro - 2,012 Euro. Schauen Sie mal, was wir in unserem Artikel vom 08.07. u.a. geschrieben hatten: "Im Moment sieht es so aus, als ob sich bei 2,012/2,15 Euro wirklich ...

