Zürich - Die Versicherungsgruppe Zurich hat im ersten Halbjahr beim Umbau des Geschäfts weitere Fortschritte erzielt und den Gewinn deutlicher als erwartet gesteigert. Mit Blick auf die bis 2019 gesteckten Ziele liegt der Konzern gut auf Kurs. Künftig dürften vor allem IT-Projekte zu einer weiteren Steigerung der Profitabilität beitragen.

In den Monaten Januar bis Juni kletterte der Reingewinn der Zurich um 19 Prozent auf 1,79 Milliarden US-Dollar in die Höhe, wie es am Donnerstag hiess. Das Betriebsergebnis stieg ebenfalls zweistellig um 12 Prozent auf 2,42 Milliarden.

Zu Bedenken gilt es jedoch, dass im vergangenen Jahr ein Sondereffekt im britischen Geschäft das Ergebnis belastet hatte. Zudem profitiere man von der US-Steuerreform und somit von einem niedrigeren Steuersatz, so die Mitteilung. Das Auflösen von Reserven und vorteilhafte Währungskurse begünstigten den Gewinn zusätzlich.

Fortschritte mit Kostenprogramm

Den wichtigsten Beitrag zum positiven Geschäftsverlauf leistet jedoch das seit 2016 und bis 2019 laufende Effizienzprogramm. Damit will die Zurich die Kostenbasis aus dem Jahr 2015 um 1,5 Milliarden Dollar senken, wovon rund drei Viertel in der Hauptsparte Schaden- ...

